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В Дармштадте Лиепаю не забывают

Ключевые слова дармштадт | помощь

Иманта Молтере достает из картонного ящика и выкладывает на стол разные разноцветные коробки с развивающими играми. "Это то, что могла довезти самолетом", – говорит родившаяся и выросшая в Лиепае жительница Дармштадта, которая на чужбине живет уже лет двадцать.

Иманту в Дармштадт привела любовь. Название Дармштадта девушке было хорошо известно, как название города-побратима Лиепаи. На новом месте жительства она сходила в городскую думу, познакомилась с работниками бюро, отвечающего за сотрудничество с городами-побратимами, где ее приняли душевно и с распростертыми объятиями – теперь будет кто-то, кто поможет общаться с Лиепаей по-латышски. Теперь И.Молтере является членом правления общества "Инициатива Дармштадта для Лиепаи". Общество насчитывает 74 члена, но активно работают и пожертвования собирают человек пять, шесть. Все подарки, которые общество дарит Лиепае, приобретены за пожертвования самих членов или других доброжелателей. Долголетняя благожелательница Лиепаи баронесса Вальтраут фон Тизенгаузен в силу возраста стала почетным членом общества, но всегда помогает советом, – рассказывает Иманта.

В Лиепае живут близкие Иманты. По крайней мере раз в год она старается приезжать в родной город. Если есть такая возможность, привозит и подарки от дармштадцев, о необходимости которых заранее консультировалась с руководителем Лиепайской социальной службы Иветой Барткевич и руководителем дневного центра для лиц с нарушениями психического развития Майей Агатиной. На этот раз в багаже Иманты два ящика подарков. Развивающие игры получит руководимая М.Агатиной учреждение, которое в повседневности посещают более 30 молодых людей и взрослых с нарушениями психического развития. Нужды клиентов центра различны, у каждого свой план занятий по реабилитации. "Игры время от времени нужно менять, сколько можно играть в одни и те же? Нужно развивать другие умения, интеллект у клиентов на разном уровне развития. Саморазвивающие игры, кинетический песок нам очень необходимы – многие вещи, которые наши друзья поставляют, здесь мы не можем найти. Это очень большая поддержка для наших клиентов в отношении развития", – с благодарностью говорит М.Агатина. Центр содержит самоуправление. "Обычно дума нас поддерживает. Есть у нас и местные спонсоры, предприниматели тоже отзывчивы – дарили нам тесто, пироги, пряжу. Без спонсорской поддержки мы не могли бы сделать все то, что мы теперь делаем", – говорит руководитель центра. И.Молтере добавляет, что в Латвии развивающие игры из дерева не так доступны, как в Германии.

В свою очередь, второй ящик подарков общества "Инициатива Дармштадта для Лиепаи" попадет в дом престарелых. Подарки предусмотрены для проведения свободного времени, и среди них имеются и краски для росписи шелка, и клеевые пистолеты, так как старые сломались. 

Но у Иманты есть и собственный благотворительный проект. "Это дело для души", – говорит она. Так как она училась в 10-й средней школы им.Я.Чаксте, выпускница желает отдать ей "маленькую частичку того, что школа дала мне". "Дать необходимое в повседневности, например, для учащихся группы продленного дня развивающие игры, конструкторы "Лего" и тому подобное, принадлежности для рисования. В этом году школа выразила желание подписаться на некоторые журналы, которые необходимы школьникам в библиотеке. Это прекрасная идея. И одному или двум школьникам каждый год буду помогать в приобретении необходимого для освоения разных учебных предметов, а также спонсировать мероприятия внешкольных кружков", – рассказывает она. В повседневности Иманта работает на крупном фармакологическом и химическом предприятии "Мерк", а также занимается переводами, и, "чтобы мне было слишком скучно, учусь заочно в вузе "Туриба".

В следующем году Лиепая и Дармштадт отметят 25-летие своей дружбы. В Дармштадте примерно 160 – 180 тысяч жителей. В нем по-прежнему курсирует трамвай с надписью "Лиепая", и в городской думе Дармштадта помещениям даны названия городов-побратимов, – поведала Иманта. "Дармштадт знаменит тем, что способен привлекать предпринимателей возвращаться или инвестировать в Дармштадт. Уже многие годы он имеет титул города науки, и его каждый год нужно защищать. В Дармштадте находится центр по наблюдению за погодными условиями и центр по исследованию космоса. В этом году в Дармштадском государственном музее работает единственная в Германии выставка об исследованиях зонда, которые проводились на протяжении нескольких лет и были связаны с изучением в космосе метеоритов. Это тоже очень важно для Дармштадта", – с городом-побратимом ознакомила гостья в ответ на просьбу рассказать о самом значимом, чем известен Дармштадт.

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