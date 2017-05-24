В детсадах тоже каникулы

Ключевые слова детские сады | дети

В дошкольных образовательных заведениях, как и в школах, лето используют, чтобы привести в порядок помещения и благоустроить среду, в которой время проводят маленькие мальчики и девочки. С 26 июня дошкольные образовательные заведения самоуправления будут работать согласно утвержденному летнему рабочему режиму. До конца июля будет закрыта большая часть дошкольных образовательных заведений, кроме детсадов "Саулите" и "Пуците", которые продолжат работу в течение всего лета. В начале августа работу возобновят почти все, кроме детсадов "Капецитис" и "Гулбитис", где задуманы более крупные ремонтные работы. Все лето – с 1 июня по 31 августа – будет закрыт детсад "Дзинтариньш", где запланировано осуществить проект "Повышение энергоэффективности в лиепайском дошкольном образовательном заведении "Дзинтариньш". Там выполнят теплоизоляцию здания, ремонт поврежденных мест кровли здания, утепление цокольного и подвального этажей, замену окон и наружных дверей, ремонт вентиляционных выводов, перестройку системы отопления и другие ремонтные работы. Родители своевременно проинформированы о работе детсадов летом, чтобы они смогли обеспечить присмотр за своими малышами. Примерно 800 детям понадобится детсад в летние месяцы. В дежурном режиме будут работать 4 детсада – "Мазулитис" (в микрорайоне Эзеркраст), "Гулбитис" и "Спридитис" (в центре города), "Старкис" (в микрорайоне Лаума).

Автор: "Курземес Вардс"

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости. На портале запрещено размещать:

- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,

- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,

- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,

-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию. В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.