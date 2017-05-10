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В домах появляется черная пыль  (1)

Ключевые слова пыль | порт | жалоба жителей

"Это не просто грязь", – черную пыль показывает лиепайчанин, который обратился в редакцию "Курземес вардс", будучи больше не в состоянии смотреть на грязные стекла и помещения, запыленные через окно, оставленное в режиме зимнего проветривания. Он живет в многоквартирном доме недалеко от Северного кладбища, за которым находятся причалы порта.

Заходя с балкона в комнату, его семья переобувается, чтобы не разносить черную пыль по всей квартире. "Как только ветер подует, так все ею покрывается, это можно видеть", – говорит лиепайчанин и добавляет, что царящими в Лиепае ветрами являются юго-западные, а значит те, которые дуют со стороны порта. Через три дня после того, как внутренний (не наружный!) подоконник почищен, проведя по нему рукой, остаются черные следы.

"И мы все это вдыхаем, – подчеркивает он. – Не только я, но и те, кто живет в центре города". Антрацитный уголь доставляется в вагонах по железной дороге. "Говорят – он не пылит. Как бы не так! И как еще пылит!" – говорит лиепайчанин. Перевалочный процесс можно видеть также с территории Северного кладбища.

Проживающие и работающие в Северном предместье лиепайчане, когда у них на улице спрашивали о пыли, которая поступает из порта, отвечали по-разному. Как же иначе может быть на краю улицы – по поводу пыли не особенно была встревожена продавец маленького магазина "Нарвесен".

"Я как-то не заметила, – сказала встреченная там же на ул.О.Калпака женщина. – Раньше был неприятный запах в этом районе, теперь такого нет".

"Да, есть такое дело", – о черной пыли говорит жительница ул.О.Калпака. "Я вижу ее на подоконнике. Пыль черная. И иногда она с очень резким запахом. Но это время от времени. Что они в порту делают, я не знаю. Запах очень неприятный. Говорят, что это удобрение или что-то связанное с ним", – добавила женщина.

Также жительница Чертовой деревни, которая работала на огороде в конце ул.Силькю возле моря, была озабочена пылью, не сортируя, какого она цвета. Она показывает, как пыль с крыш зданий дождем смыта вниз и накопилась толстым слоем. "Когда перегружают, тогда ветер ее приносит, и когда идет дождь, она скапливается", – говорит лиепайчанка и отмечает, что пыль хорошо видна – никто вокруг не пилит, не занимается чем-то другим, даже машина не проезжала мимо, а пыль появляется. "Откуда же, если не из порта? Когда заходят большие суда, мы окна не открываем", – говорит женщина. На окнах оседает липкая, трудно очищаемая, серая масса, скорее всего, как рассуждает жительница, от перегрузки зерна.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 10 мая

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