В гостях у бабушки на селе

Пяти- и шестилетние воспитанники группы "Бититес" лиепайского детского сада "Капецитис" под руководством воспитательницы Анеты Янсоне гостят у своей любимой коровки Гауи. "Когда в городской среде мы выходим на улицу, дети больше ссорятся. Здесь у них нет на это времени", – заметила педагог.

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Дать городскому ребенку возможность насладиться той свободой, которую можно найти только на селе, – с такой целью воспитательница лиепайского дошкольного образовательного заведения "Капецитис" Анета Янсоне каждые полгода возит воспитанников из своей группы в гости к маме в Вецпилсскую волость. На этот раз на хуторе Брувери отмечалась Пасха, чему, правда, немного помешали погодные условия. Но Анета напомнила слова Пеппи Длинныйчулок: "Дождь не нарушил наши планы!"

В доме, где выросло 15 детей, и у каждого уже своя семья, привыкли к непрерывно царящей суматохе. Кто-то приезжает, кто-то уезжает, кто-то остается на ночь. Поэтому у хозяйки Арии Брувере ни на мгновение не возникло сомнений, принимать ли гостей, когда Анета впервые предложила привезти своих воспитанников. Это было четыре года назад.

Обычно на Пасху дети играют во дворе, бегают по лугам, носятся за овцами и собаками и качаются на больших качелях. В этот раз шел дождь, поэтому все игры и поиски яиц проводились в доме. Так как семья Бруверсов очень большая, места хватило для всей детсадовской группы. Анета вместе с детьми пела, энергично танцевала и участвовала в играх. Вовлеклась и ее мама, которая в прошлом году отметила 70-летний юбилей, а также вторая воспитательница группы Дина Стракша, няня Алдона Селянко и мама воспитанника Дзинтара, которую никак было не уговорить назвать свое имя. С радостью за всем этим наблюдали остальные домашние и шофер автобуса.

"Нам очень повезло, что у моей мамы большое крестьянское хозяйство. Мне нравится использовать свои ресурсы – что могу приехать в гости со своими воспитанниками к маме и дать им то, чего не дает городская среда", – говорит Анета. Она пришла к выводу, что многие детсадовцы никогда не видели, как проходит жизнь на селе. Ведь их бабушки уже там не живут. Поэтому каждый год осенью и весной она привозит свою группу в гости в родительское хозяйство, где детей привлекают к сельским работам. Таким образом они узнают, кто живет в хлеву, что растет на земле. Видят, как вырастает морковь, откуда берется молоко. "Моя мама меня так воспитывала с детства, что только трудом мы можем чему-то научить", – добавляет Анета. И это она хочет передать также своим воспитанникам.

Полную версию статьи читайте в номере газеты за 20 апреля.