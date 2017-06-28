В лесу бросили больную собаку

Ключевые слова собака | приют для животных

В понедельник вечером в лесу в Гробинском крае была найдена собака, у которой кожа на шее на месте ошейника была содрана до мяса, – рассказала руководитель общества "Либерта" Илдзе Лейманте. В госполиции подтвердили, что такой случай зафиксирован.

Некая женщина, ехавшая на село, в лесу за Дубени в сторону Барты утром заметила собаку. Сначала женщина подумала, что животное потерялось или сбежало из дома. Но, когда собака на том же месте с одеялом в зубах стояла и около 10 часов вечера, сообщила об этом в госполицию. Там звонок переадресовали полиции самоуправления Гробинского края, которая выехала на указанное место. На вызов, однако, среагировала и госполиция. Поняв, что своими силами не справятся, блюстители порядка позвали на помощь специалистов общества "Либерта". У самоуправления с этой организацией заключен договор об отлове бродячих животных.

"Вместе с коллегой мы забрали собаку в машину", – рассказала И.Лейманте. Тогда и обнаружили плохое состояние здоровья животного. Собаку, вероятнее всего, держали на хуторе или в частном доме на цепи, и на месте ошейника у нее кожа стерта до мяса. "Вероятно, хозяин это заметил, не хотел возиться и лечить, поэтому отвез в лес и бросил", – рассуждает руководитель общества. Ошейник может врасти в кожу, если он мал, затянут очень сильно или же у животного блохи и оно чешется. "если была аллергия, то достаточно одной царапинки, чтобы воспаление пошло дальше", – пояснила И.Лейманте.

Так как собака не была слишком истощена, то можно предположить, что ее в лесу оставили недавно. Но так как она оставлена в беспомощном состоянии, хозяину полагается уголовное наказание, – убеждена И.Лейманте.

Представительница КРУ ГП Дайга Валдмане подтвердила, что такой случай зафиксирован. Делопроизводство пока не начато, так как информация передана полиции самоуправления Гробинского края. Ее начальник Иева Далке поясняет, что хозяину грозит наказание за нарушение правил содержания животных. Но так как собака не чипирована, как требует законодательство, нет больших шансов найти этого человека. Единственная надежда на соседей или знакомых, которые могут узнать собаку и сообщить блюстителям порядка.

Вчера пострадавшее животное отвезли в ветеринарную клинику в Гробине. Его и вылечат, и чипируют. Если в течение 14 дней не объявится хозяин, собаку передадут на адопцию.

К СВЕДЕНИЮ

Общество "Либерта" можно поддержать, позвонив по телефону пожертвований: 90006685. Плата за звонок – 1,42 евро.