В Лиепае и Павилосте – новый рекорд температуры

В ночь на среду на шести метеостанциях побиты рекорды холода для 10 мая, а в Резекне зарегистрирован новый национальный рекорд.
Прежние рекорды в основном побиты в западных регионах страны - Лиепае, Павилосте, Стенде, Салдусе и Добеле, где минимальная температура воздуха составила от -2,3 до -4,3 градуса.
Самая низкая температура воздуха прошедшей ночью зарегистрирована в Резекне, где столбики термометров опустились до -4,7 градуса. Это не только новая рекордная температура 10 мая для города, но и всей страны.
Прежний рекорд для 10 мая составлял -4,3 градуса и был зарегистрирован в 1941 году.
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