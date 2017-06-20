В Лиепае температура воды в море составляет +16 градусов

В понедельник во второй половине дня в Булдури и Майори температура воды впервые в этом году поднялась до +20 градусов, свидетельствуют замеры пляжной спасательной службы.
В Дзинтари и Дубулты температура в 15 часов была +19 градусов, в Меллужи и Яункемери - еще на градус ниже.
В Лиепае температура воды составляет +16 градусов, в Вентспилсе на пляже Синего флага - только +14. В Саулкрасты утром в понедельник было +18 градусов, на пляжах Риги - около +17.
В ближайшие дни из-за порывистого ветра, волн и сильного течения купание в море может быть опасным, на некоторых пляжах спасатели могут запретить купание.
В реках Латвии во второй половине дня в понедельник температура составляла +18..+23 градуса, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В ближайшие дни из-за снижения температуры воздуха и дождей холоднее станет и вода в водоемах.
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