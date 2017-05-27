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В Лиепае у маленьких пациентов будет гостить автобус детского здоровья

Ключевые слова врачи | медицина

Благодаря активности одной активной мамы в Лиепаю собирается Мобильный центр ухода за здоровьем или автобус детского здоровья со специалистами, к которым в Лиепае не попасть вовсе или же тяжело попасть. Услуги бесплатно получат дети в возрасте до 18 лет. Если число пациентов будет великим, то подобный автобус будет гостить в Лиепае регулярно. 

В середине мая в сети "Facebook" Марта Билерте опубликовала информацию, в которой рассказала о Мобильном центре ухода за здоровьем. За один раз такой автобус привозит из Риги двух специалистов, которые за день могут принять 20 детей.  

М. Билерте объясняя свою активность, рассказала, что является мамой ребенка, которому раз в три месяца необходимо посещение эндокринолога. В Лиепае подобного специалиста именно для детей нет, поэтому регулярно приходится ездить в Ригу, что требует времени и денег. 

"Я верю, что я не единственный родитель, который столкнулся с подобной проблемой", написала М. Билерте. Порталу liepajniekiem.lv женщина пояснила, что информацию о таком автобусе узнала от одной мамочки. И так появилась идея привезти такой автобус в Лиепаю. "Я знаю, что в Лиепае есть еще такие дети, для которых такой визит стал бы облегчением. Многие не могут позволить даже аллерголога, за визит к которому надо платить от 20 до 30 евро".

Таким образом, инициатива лиепайчанки обернулась успехом, и 16 июня в Лиепаю прибудут квалифицированные специалисты – эндокринолог и аллерголог. Необходимый минимум пациентов тоже собран – 40 человек.

Стоит отметить, что эту программу основал фонд "Ronald McDonald House Charities Latvija", который сотрудничает со специалистами детской больницей клинического университета. 

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