В магазине жертвуют детям

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В ящичках для пожертвований установленных в лиепайских магазинах "Максима" собрано уже почти 3000 евро, чтобы способствовать развитию отрасли реабилитации для детей с двигательными расстройствами. Об этом информирует представительница сети магазинов Зане Удрасе.

В совместно организованной детским реабилитационным центром "Пога" и "Максима Латвия" благотворительной акции, одна из целей которой – способствовать в обществе пониманию о нуждах детей и интеграции в общество, во всей Латвии пожертвовано уже 61 600 евро.

Пожертвованные средства администрирует благотворительный фонд "Ziedot.lv". На собранные деньги интенсивная реабилитация в центре "Пога" уже обеспечивается 126 детям.

И в дальнейшем можно сделать пожертвования как на домашней странице фонда "Ziedot.lv", так и по благотворительному телефону 90067007, а также бросив деньги в ящички для пожертвований возле касс.