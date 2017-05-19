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До выборов самоуправлений остались всего лишь две недели, но большая часть жителей по-прежнему говорит: не знаем, за кого голосовать! В почтовых ящиках лиепайчане получили рекламу отдельных политических сил, многих уже раздражают агитаторы одной партии, которые стучат в дверь жилищ горожан, а в городской среде близость выборов пока еще почти не чувствуется. Другая картина вот уже довольно долго наблюдается в виртуальной среде – социальных сетях.

До сих пор рекламу в публичных местах города в Лиепайском самоуправлении согласовала политическая сила "Латвийское объединение регионов/Лиепайчане", которая разместила объект среды на ул.Зивью (с 4 мая до 1 июня). Лиепайская партия до 28 мая будет рекламироваться на семи остановках общественного транспорта, а также на девяти афишных столбах, в свою очередь, Национальное объединение "Все для Латвии!" – "Тевземей ун бривибай"/ДННЛ согласовало мобильную рекламу на автоприцепе. На улицах города замечена также мобильная реклама "Национального союза "Справедливость", но в самоуправлении она не была согласована, – указала главный художник города Агита Ансуле. Представитель полиции Лиепайского самоуправления Каспар Варпиньш рассказал, что относительно рекламирования "Справедливости" составлен акт и информация об этом отправлена в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Кандидат на должность мэра Лиепаи от "Справедливости" Кристер Крафтс объяснил это как недоразумение, так как были непонятными условия мобильной рекламы. Теперь уже подано в думу заявление о рекламе.

БПБК информировано также о множестве расклеенных в городе листовках, на которых на латышском и русском языках указано, что, голосуя за прежнего мэра Лиепаи, избиратель проголосует за вымирание города. Их автор неизвестен, – пояснил представитель полиции.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 19 мая