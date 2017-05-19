В "Ночь музеев" – дополнительные рейсы

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В субботу, 20 мая, в ходе международной акции "Ночь музеев" в Лиепае будут обеспечены дополнительные рейсы общественного транспорта в ночное время.

Во время акции "Ночь музеев" мероприятия будут проходить по всему городу уже с 18 часов. Чтобы каждый посетитель "Ночи музеев" смог добраться до дома также в самое отдаленное место жительства, будут обеспечены дополнительные рейсы общественного транспорта. Последний трамвай отправится в рейс в 0.30 от остановки "Концертзале" в обоих направлениях. В свою очередь, дополнительный рейс микроавтобуса 22-го маршрута от остановки "Петертиргус" в направлении бульвара Атмодас будет в 0.30, и 22-й микроавтобус сделает следующие остановки: улицы Сиена, Пелду, Лиела, площадь К.Залес, улицы Бривибас, Елгавас, Пиладжу, Райня, О.Калпака, бульвар Атмодас.