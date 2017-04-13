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В парке создается каменная клумба  (3)

Ключевые слова парк | клумба

За временным забором в Приморском парке ООО "А-Ланд" возобновило создание основания каменной клумбы для насаждений, которые в этом месте планируется разбить по историческим образцам. Работы спланированы так, Чтобы в конце апреля или начале мая в подготовленных местах можно было высадить молодые растения, – рассказал руководитель "А-Ланд" Андрис Шервинский.

В настоящее время уже оборудованы места для новых столбов освещения – они будут из металла, а не ИЗ пластмассы, как в других местах в Приморском парке. Сейчас возводятся подпорные стены новой клумбы, которые обкладываются латвийским доломитом, – поясняет ландшафтный архитектор Зане Винькеле. А создание формы клумбы и выбор насаждений будет проводиться "довольно строго по историческому образцу", то есть по моде 30-х годов 20-го века. Рядом с клумбой разместятся и новые скамейки. До Второй мировой войны рядом находился и большой декоративный каменный сосуд для воды, но сейчас его не будет.

На каменной клумбе предусмотрено посадить можжевельник Пфитцера, пахучую малину и голландские липы. В свою очередь, из однолетних растений посадят белоцветную кустовую бегонию, бархатцы, белую приморскую лобулярию и индийские канны с оранжевыми цветами. Летние цветы весной можно было бы заменить синими и белыми анютиными глазками – так предусмотрено в возданном ООО "Кокиле" плане насаждений.

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