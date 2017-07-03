Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Понедельник, 3. июля

+14°C
Ветер: R 10.9 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Benita, Everita, Sulamīte, Verita

В поисках пропавшего в Лиепае мальчика участвуют около 500 человек  (2)

Ключевые слова пропал | полиция просит помочь

Фото: Андрис Гертсонс

В поисках пропавшего в Лиепае ребенка участвуют около 500 человек, в свою очередь полиция указала на еще одну примету мальчика - под глазом у него может быть синяк, сообщила агентству ЛЕТА представитель управления Госполиции курземского региона Мадара Шершнева.

Продолжаются активные поисковые работы, однако пока они результата не принесли. В поисках участвуют полицейские, представители армии и добровольцы. Точное число людей назвать невозможно, так как часть из них ушла отдыхать, но на их место пришли другие. Добровольцы, которые желают принять участие в поисках ребенка, могут обращаться в Лиепайские полицейский участков по адресу Бариню, 3, или позвонить по номеру 110.

Поисковые работы проходят полностью по всей Лиепае. Кроме того, проверены записи камер видеобналюдения общественного транспорта, однако и это не дало результата.

Сигналы от людей, которые вроде бы видели мальчика, поступают из различных мест города. Это может свидетельствовать о том, что ребенок находится в движении. Вчера его видели в центре города, а сегодня была проверена информация о магазине в Каросте.

Полиция также уточнила приметы пропавшего. В частности, рост мальчика составляет 120, а не 128 сантиметров. Кроме того, у него под глазом синяк.

Семья - в поле зрения Социальной службы

Семья пропавшего мальчика с конца мая находилась в поле зрения местной Социальной службы, сообщила специалист по общественным отношениям службы Гунта Якобсоне.

Более подробную информацию о том, какова была причина сотрудничества с Соцслужбой и получала ли семья какие-то услуги, Ябоксоне агентству ЛЕТА прокомментировать не смогла. Не раскрывается также, были ли в семье другие дети.

В данный момент оценивается, не нужна ли членам семьи ребенка психологическая помощь.

Отметим, что в поле зрения Лиепайского сиротского суда семья не попадала.

Как уже писал Русский TVNET, заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила в воскресенье около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8.30 вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал.

Рост Ивана - 1,20 метра, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые, под глазом синяк. На мальчике была красная майка с изображением героя мультфильма «Молния Маквин», синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик разговаривает по-русски.

В распоряжении полиции имеется информация о том, что в субботу около 10 часов похожего мальчика видели на автобусной остановке, и есть вероятность, что ребенок находится где-то в центре города. Государственная полиция просит горожан обращать внимание на детские площадки, магазины и другие места, где находятся дети.

Около 18.00 Ивана видели в Тосмаре, возле спортивной площадки.

  • Комментарии (2)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Общество

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!