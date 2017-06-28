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В порту начинают осуществлять проект века

Ключевые слова павилоста | порт

В Павилостском порту началась подготовка к удлинению северного и южного молов. Это подтверждает управляющий портом Рональд Гришкевич.

Северный мол планируется продлить на 90 метров, а южный – на 150. "Курземес вардс" уже писала, что в Павилостском порту течениями наносится песок, из-за этого суда и яхты с большей осадкой не могут в него войти. Так как регулярно были необходимы работы по углублению акватории, порт сам приобрел на Украине землесос. В ходе эксплуатации, правда, выяснилось, что он больше подходит для более спокойных вод.

Председатель Павилостской краевой думы Улдис Кристапсонс ранее отмечал, что удлинение молов – это проект века, с этим согласен и Р.Гришкевич. Затраты на строительные работы составляют 2,98 миллиона евро – больше, чем весь годовой бюджет Павилостской краевой думы, составляющий 2,7 миллиона евро. Удлинение молов поддерживает Служба поддержки села в рамках мероприятия "Рыбацкие порты и разгрузочные места". Для надежности, чтобы все удалось как можно лучше, привлечена опытный координатор проектов Эвия Копштале.

"Сейчас подвозятся стройматериалы и параллельно изготавливаются "ящики" – это формы для удлинения молов", – рассказал Р.Гришкевич. Каждый такой строительный элемент весит 170 тонн. Исполнитель работ – литовское предприятие "Кауно тилтай", которое на конкурсе закупки предложило самую низкую цену – изготавливает железобетонные "ящики" в Лиепайском порту, затем спускает на воду и при помощи буксира транспортирует в Павилосту. "В Павилостском порту нет такой огромной инфраструктуры. В Лиепае места для этого достаточно, есть также подходящий слип", – обосновывает Р.Гришкевич. Сейчас доставлен один такой строительный элемент.

Первым будет продлен южный мол, уже демонтирован его конец. Дальше в море будет подготовлено основание, состоящее из щебня. Потом на это место доставят "ящик", который заполнят песком и затопят, поверх создадут бетонный настил, а вокруг в несколько слоев – каменные кладки, – вкратце ознакомил управляющий портом с предстоящим ходом работ.

Удлинение молов должно было начаться еще весной. Р.Гришкевич признает, что со сроками запоздали. Причины на то разные. "Были организаторские проблемы. Не было договоренности с Лиепайским портом о работах на его территории. Погодные условия тоже такие, что в море невозможно работать ни дня", – отмечает он. Хотя в договоре предусмотрены штрафные санкции за опоздание, пока заказчик не собирается их применять. Главное, чтобы работы были выполнены. Строитель по-прежнему обещает все сделать вовремя – завершить работы в ноябре.

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