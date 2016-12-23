С 23 декабря до 2 января на всей территории Латвии дорожная полиция будет проводить профилактические рейды, – чтобы усиленно следить за безопасностью дорожного движения и контролировать ситуацию, – сказала старший специалист отдела общественных отношений государственной полиции Анце Розите. Во время профилактических рейдов во всей стране полицейские патрули будут служить за безопасностью дорожного движения как на магистралях, так и дорогах местного значения, а также в местах проведения праздничных и развлекательных мероприятий. Дорожная полиция будет проверять управляют ли водители транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ. Работники полиции будут также контролировать соблюдение правил дорожного движения водителями транспортных средств и не угрожают ли они безопасности – своей и других участников дорожного движения.
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