В праздники транспорт бесплатный

Ключевые слова транспорт | общественный транспорт

31 декабря лиепайчане и гости города смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно, – информировал директор агентства самоуправления "Лиепаяс сабиедрискайс транспортс" Гинт Лусис. После салюта на площади Рожу состоятся дополнительные трамвайные и автобусные рейсы, которые также будут бесплатными.

В половине первого ночи от остановки "Лива" будут организованы дополнительные автобусные рейсы. До ул.М.Кемпес: по улицам Лиела – Пелду – Сиена – Эзера – Ганибу – Лауку – Дзервес – Э.Тиссэ – Ганибу – М.Кемпес. До больницы: по улицам Лиела – Райня – Флотес – Круму – Зиемелю – Вентспилс – Пулвера – Цукура – Гризупес – региональная больница. До Военного городка: по улицам Лиела – Райня – О.Калпака – Пулвера – Цукура – Генераля Баложа – бульвар Атмодас.

В то же время от остановки "Курземе" в обоих направлениях будут организованы также дополнительные трамвайные рейсы.