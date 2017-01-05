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Вчера из Чертовой деревни в приют для животных "Лаувас сирдс" была доставлена утка.

Заведующая приютом Нора Брудере поведала, что некий житель позвонил по тел. 112 и рассказал, что по двору дома №47 на ул.Межа разгуливает утка, на которую нападают кошки. Спасательная служба информировала об этом приют "Лаувас сирдс".

"В приют попадали и лебеди, и в первый год его работы даже павлин, но утка здесь впервые", – сказала Н.Брудере.

Скорее всего, эта мускусная утка сбежала из какого-то частного хозяйства. Мускусные утки свое название получили из-за запаха мускуса, который выделяют своеобразные наросты у самцов на голове и клюве. Эти птицы очень выносливые и нетребовательные, также очень подвижные, смелые, их легко приручить, но они также весьма прожорливые, – можно прочесть на сайте putnukopji.lv.