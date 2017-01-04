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Здание торгового центра "Остмала" вполне безопасное, – такое заключение дало бюро госконтроля строительства. Его представители в Лиепаю прибыли вчера.

Ответственный инспектор по строительству БГКС во время внеочередной проверки на площади К.Зале, 8 получил подтверждение тому, что несущие конструкции опасности не представляют. Трещины на стенах не представляют угрозы конструктивной устойчивости здания. В течение этой недели будет подготовлено также письменное заключение о произведенной проверке и передано владельцу здания, – сообщила представитель бюро Нелда Элсиня. Согласно действующему регулированию, обязывающее решение об эксплуатации публичного здания после проведенной технической оценки может принять бюро госконтроля строительства, – поясняет Министерство экономики. На вопрос, не должно ли было БГКС прибыть в Лиепаю ранее 3 января, так как возможная проблема была выявлена 30 декабря, представитель министерства Элита Рубеса-Воравко указала, что вопрос нужно задать самому бюро. В любом случае имеющаяся в распоряжении МЭ информация показывает, что оно с первого дня получения известия о сработавшей сигнализации контактировало с Лиепайской стройуправой и арендатором здания.

Директор департамента контроля БГКС Марис Демме подтвердил, что это действительно так. Когда 30 декабря бюро получило информацию об обнаруженных на стенах трещинах, инспектор Лиепайской стройуправы в здании уже провел проверку. "Параллельно с БГКС велся обмен информацией по телефону с предоставлением консультаций. После проведенной проверки руководитель стройуправы информировал, что в здании не констатированы повреждения, представляющие угрозу использованию здания", – указал М.Демме.

В субботу, 31 декабря, утром БГКС повторно связалось с представителем главного арендатора здания – ООО "Рими Латвиа". Он подтвердил, что сигнализация повторно не срабатывала, зато констатировано повреждение оборудования, вызвавшее нарушения в подаче электричества, предприняты временные меры по обеспечению электроснабжения, чтобы магазин мог работать в привычном режиме. Однако ГПСС информирует, что сигнализация тревоги сработала и 1 января. Начальник Курземской региональной госинспекции по труду Сигита Янсоне информирует, что в понедельник во время проверки торгового центра инспектор убедился, что эвакуационные выходы свободны и не заставлены разными предметами. Сделан также вывод, что работники информированы, как происходит эвакуация, "Рими" назначен ответственным за этот процесс, а в маленьких магазинчиках это обеспечивает охранная фирма "G4S". "Ничего плохого не констатировано, – указала С.Янсоне. Но более тщательные проверки будут продолжаться.

В свою очередь, во время произведенной работниками ГПСС плановой проверки пожарной безопасности в супермаркете констатированы нарушения пожарной безопасности. Представитель службы в Курземском регионе Анете Страздиня информирует, что будет составлен акт о проверке объекта, на основании которого решат, "будет ли объект привлечен к административной ответственности".