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Министр обороны Раймонд Бергманис и командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Раймонд Граубе во вторник, 27 декабря, примут участие в открытии складского комплекса НВС в Вайнёде, сообщили в отделе прессе Минобороны.

Складской комплекс будет служить не только потребностям армейских подразделений Курземского региона, но и станет частью единой системы обеспечения НВС, гарантируя способность латвийской армии реагировать в кризисных ситуациях.

Строительство складского комплекса было начато 10 июня этого года. Затраты на него составили 6,8 млн евро.