В Вечность ушла Аустра Пумпуре

Ключевые слова пумпуре аустра

Вчера после длительной болезни в возрасте 88 лет порог Вечности перешагнула легендарная певица Аустра Пумпуре, – газете "Курземес вардс" подтвердили ее соратники.

Певица, актриса, "Лиепайчанка года", кавалер ордена Трех Звезд, участница фольклорной группы "Атштаукас" Аустра Пумпуре (Букшевица) родилась 26 ноября 1928 года. После проведенного в Калнишки Руцавского края детства и окончания четырех классов в Эзерской школе Аустра поступила в Ницкую основную школу и после ее окончания в 1945 году отправилась в Лиепаю, чтобы в музыкальном училище учиться пению, а параллельно она осваивала игру на гитаре.

Будучи воспитанницей музыкального училища Аустра пришла в Лиепайский театр.

Всю свою жизнь она посвятила музыке, учила искусству пения и игре на гитаре многие поколения молодежи. Аустра Пумпуре известна как исполнительница песен Иманта Калниньша. Сам композитор однажды признал, что без Аустры Пумпуре его песни вряд ли стали бы такими популярными, как сейчас. Когда-то она своими песнями радовала чуть ли не всю Латвию. Благодаря Аустре Пумпуре о Лиепае знали далеко за пределами Латвии, – говорится на портале liepajaskultura.lv.

В 2012 году за общественную деятельность и популяризацию музыки Аустра Пумпуре награждена "Большим призом в музыке".