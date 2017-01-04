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Вклад в патриотическое воспитание молодежи  (1)

Ключевые слова яунсарги

Чтобы вспомнить и оценить сделанное в прошлом году, Лиепайское отделение объединения латышских стрелков пригласило яунсаргов, их инструкторов, представителей вооруженных сил и городского самоуправления, а также других интересующихся в филиал Лиепайского музея "Лиепая при оккупационных режимах", где ознакомились с представленными фотографиями, обсудили события, вспомнили о летних лагерях яунсаргов, поездке молодежи вместе с членами ОЛС по важнейшим историческим местам Латвии. Они побывали в Лестене, осмотрели бункеры в Иле, посетили места памяти Оскара Калпакса от Лиепаи до озера Разна, провели розыгрыш приза Лачплесиса и др.

В мероприятии приняли участие заместители председателя думы Гунар Ансиньш и Вилнис Витковский, которые подтвердили, что высоко ценят вклад местного отделения объединения латышских стрелков в патриотическое воспитание молодежи. Ненапрасно Лиепайское отделение ОЛС было одной из пяти негосударственных организаций, удостоенных титула "Успешная НГО – 2016" и чествуемых на организованном городским самоуправлением торжественном мероприятии в конце прошлого года.

"Самоуправление и впредь будет поддерживать движение яунсаргов и патриотическое воспитание молодежи", – заверил Г.Ансиньш. Благодарственную грамоту за успешное сотрудничество получили инструкторы яунсаргов Варис Янсонс и Петерис Рудзинский, методист управления образования города Лиепаи Аэлита Янковская, а также самые активные яунсарги.

Объединение латышских стрелков создано в июне 1989 года с целью объединения в своих рядах служивших в разных армиях латышских военнослужащих всех поколений, которые поддерживали идеи Народного фронта Латвии. В январе 1991 года ОЛС организовало размещение баррикад, руководило их защитой и снабжением. Сейчас ОЛС – старейшая организация военнослужащих, созданная в Латвии после Второй мировой войны.

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