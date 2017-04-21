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Вместе в бриллиантовом блеске  (1)

Ключевые слова свадьба

Посетив дома лиепайчан Валдиса и Лизу Шульцов, актер Гунар Кугренс с уважением сказал: "Насколько я помню, это лишь четвертый случай за весь мой долгий 41-летний опыт, когда семья отмечает свою бриллиантовую свадьбу!". Семью Шульцов прибыли поздравить также заведующая отделом загс Индра Штале и председатель городской думы Улдис Сескс.

Валдис родился в далеком 1924 году, а Лиза – в 1927 году. Молодая пара расписалась в исполкоме Калвенской волости 4 апреля 1947 года, а затем они отправились в Валтайкскую церковь, где священник их обвенчал. Как поведал господин Шульц, после войны молодых девушек было намного больше, чем парней. С Лизой он познакомился, поскольку оба жили недалеко друг от друга. "Ну запала она в мое сердце! Другие нет, именно она", – свой выбор обосновал седовласый мужчина.

Какое-то время молодая пара жила и работала под Калвене, а затем переселилась в Лиепаю. Не было такой работы, которую В.Шульц не знал бы и не умел бы выполнять. Настоящий мастер – золотые руки! Он работал на нескольких предприятиях, но дольше всего в Лиепайской типографии. Жена в "Дайльраде" долгие годы ткала полотна и работала также дома. И хотя ходьба у них не столь бодрая, как в молодости, виновники торжества все еще держатся молодцами. Их всегда радует любимец семьи – собака Пиф. Насколько может, родителям помогает сын Харий Янис. Он рассказал, что отцу всегда нравилось работать и в саду, и еще шесть, семь лет назад выращиваемые им самим помидоры он отвозил продавать на Анненский рынок.

Когда чета расписалась в регистре бриллиантовых свадеб и получила Похвальную грамоту думы, Валдис и Лиза вместе с поздравляющими отведали шампанское. На вопрос о том, как удалось прожить вместе столь долго, жена ответила: "Я даже не знаю, что сказать… Мы много работали, жили дружно. В жизни всякое бывало, но муж с женой должны жить мирно и в согласии!" Попрощавшись с поздравляющими, Шульцы обещали прибывших гостей встретить еще через пять лет, присутствующие честно признали, что даже не знают, как называется 75-летний свадебный юбилей.

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