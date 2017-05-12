Ключевые слова трамвай | реконструкция

Четыре претендента хотят перестроить трамвайную линию на ул.Лиела и расширить Трамвайный мост, – их предложения стали известны в среду, когда комиссия по закупкам ООО "Лиепаяс трамвайс" открыла конверты с предложениями предпринимателей.

Самую низкую цену предлагает АО "БМГС". Вторая самая низкая цена принадлежит АО "А.Ц.Б.", затем следует ООО "Ригас тилти", а самое дорогое предложение представило объединение лиц "ЛНК, МОНУМ". Ранее интерес к перестройке проявили 14 предприятий. Член правления ООО "Лиепаяс трамвайс" Айгар Пукс сказал, что предлагаемые суммы реализации проекта близки к запланированному. Комиссия предложение еще рассмотрит, но, сколько времени это потребует, он прогнозировать отказался, поскольку придется рассмотреть довольно большой объем документов.

Мы уже сообщали, что этот конкурс организован повторно. Первый был прерван, поскольку у предпринимателей было так много вопросов и неясностей, что заказчику пришлось вносить много уточнений в положение о конкурсе. И хотя вследствие этого проект на несколько месяцев задержался, все-таки его запланировано начинать осуществлять в этом году, а завершить в 2019. Это завершающий этап начатой раньше перестройки лиепайских трамвайных рельсовых путей, чтобы создать подходящую инфраструктуру для низкопольного трамвая, – поведала Д.Грунтмане. Запланированные проектом обретения: уменьшится уровень шума, будет больший комфорт для пассажиров, доступность людям с нарушениями движений, уменьшится риск аварий. Запланированные проектом общие расходы составляют 15,35 миллиона евро, из них финансирование из структурных фондов ЕС – 13 миллионов евро.