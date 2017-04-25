Ключевые слова Наум Воробейчик | политика | выборы

Депутат Лиепайской думы Наум Воробейчик, который, по словам кандидата на должность лиепайского мэра от партии "Согласие" Валерия Агешина, устал от политики и отказался баллотироваться на выборах, наше себе другую политическую силу – он присоединился к партии "Честь служить нашей Латвии". От этой партии он баллотироваться также на выборах Лиепайской думы.

Корреспонденту "Курземес вардс" Н.Воробейчик поведал, что из партии "Согласие" выбыл уже несколько недель назад, и об этом в заявлении проинформировал бюро партии в Риге. Вместе с ним партию "Согласие" покинули некоторые другие члены этой партии. "Хочу поблагодарить господина Агешина за сотрудничество, это была очень хорошая школа. Наша цель такая же, но методы работы немного отличаются. Может быть, я как политик вырос… Большое спасибо "Согласию", но я сейчас последую по пути "Честь служить нашей Латвии", – сказал Н.Воробейчик. Его целью не является место мэра или вице-мэра Лиепаи, а он хочет продолжать руководить Лиепайской комплексной спортивной школой и работать на благо города.

Причем депутат также указал, что "Честь служить нашей Латвии" фактически является дочерней партией, основанной вице-мэром Риги Андрисом Америксом политической силы "Честь служить Риге". И, как известно, "Честь служить Риге" на выборах местной власти в столице баллотируется вместе с "Согласием".

Когда у него спросил, действительно ли он сам не пожелал баллотироваться от партии "Согласие", или же ему это запретило руководство партии, Н.Воробейчик сказал: "Не хочу комментировать. Можем остановиться на том, что я устал от всех этих скандалов, которые были вокруг "Согласия". Мне это не нравится. Мои бывшие коллеги, мои воспитанники [Роман Милославский и Юрий Хадарович] многое обо мне говорили. Теперь, слава Богу, мы нашли общий язык. Были люди, которые свели нас вместе. Я им [Милославскому и Хадаровичу] сказал, что нечего обижаться – вас просто использовали. Теперь они начинают что-то понимать".

В то же время В.Агешин еще вчера утверждал, что не проинформирован о том, что Н.Воробейчик вместе с единомышленниками покинул "Согласие".

Н.Воробейчик числится под вторым номером в списке "Честь служить нашей Латвии", в котором 14 кандидатов. Лидером списка является бывший командир-лейтенант командира школы водолазов Национальных вооруженных сил Юрий Тимофеев, который подал в суд на Министерство обороны за обстоятельства его увольнения после инсульта. В настоящее время он является управляющим лодочной базы Лиепайского морского колледжа.

Вместе с ними на выборах Лиепаи баллотируются предприниматель Кристине Стеблинская, тренер Лиепайской комплексной спортивной школы Янис Рерих, лектор Лиепайского морского колледжа Элина Димза, тренер Лиепайской комплексной спортивной школы и учитель спорта Лиепайской 2-й средней школы Дмитрий Горлачев, тренер Лиепайской комплексной спортивной школы Татьяна Никитина, заведующий отделом ООО "Ригас наму парвалдниекс" Улдис Ворпс, оператор ООО "ЛТД" Айя Витола, учитель Лиепайского морского колледжа Наурис Упениекс, администратор Лиепайской комплексной спортивной школы Диана Слеже, председатель правления ООО "Валенсия – Л" Эдуард Папикян, студент Артур Удалов и шофер Лиепайского автобусного парка Гунтис Виксне.