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Вчера в течение всего дня избранные лидеры политических сил в Лиепайское самоуправление обсуждали возможную коалицию в городской думе. Кандидат на пост мэра от Латвийского объединения регионов Янис Вилнитис неоднократно встречался с председателем Лиепайской думы Улдисом Сесксом. А вчера вечером он должен был сесть за стол переговоров с лидером списка "Согласия" Валерием Агешиным. Но встреча не состоялась.

Вчера утром у Я.Вилнитиса состоялась встреча с У.Сесксом. После переговоров оба лидера списков сказали журналистам, что они обсудили свои предложения и разные сценарии успешного сотрудничества, а теперь это нужно обсудить с членами партий. После полудня Я.Вилнитис газете "Курземес вардс" рассказал, что в течение дня с Сесксом встречался неоднократно. "Никаких ультиматумов, красных линий и преград с моей стороны нет. У меня только видение. У каждого свои амбиции, но это нормально", – сказал Я.Вилнитис, подтвердив, что вечером у него запланирована беседа с В.Агешиным. Это подтвердил и лидер списка "Согласия".

Но позже В.Агешин признал, что встреча с Я.Вилнитисом перенесена. "Так как у команды Яниса Вилнитиса нет единого мнения о возможностях сотрудничества с Улдисом Сесксом и/или с "Согласием". Вместе с тем мы договорились, что ему необходимо время для размышлений, пока команда решит, что делать в этой ситуации. Но одновременно хочу официально заявить, что команда "Согласия" в Лиепае не будет работать в одной коалиции с Улдисом Сесксом, поскольку большинство лиепайчан проголосовало за перемены в нашем городе", – сказал В.Агешин.

"То, что встреча с Агешиным отменена, ничего не значит. В любом случае у нас нет единогласия, поэтому сначала я хотел бы завершить этап переговоров с Лиепайской партией и тогда смотреть дальше", – указал Я.Вилнитис. Переговоры команды Я.Вилнитиса с представителями Лиепайской партии продолжатся сегодня.