Выделяют деньги на инвестиции

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Остаток бюджета Лиепайского самоуправления на 1 января этого года составил около 5,6 миллиона евро. Часть этих средств составляют перечисленные государством целевые дотации на зарплату педагогов, разные проекты, например, строительство легкоатлетического манежа и др., а часть – деньги, вырученные за платные услуги учреждений, – поведал заместитель исполнительного директора по финансовым делам самоуправления Рональд Фрицбергс.

Примерно миллион евро дума сможет выделить на разные так называемые инвестиционные проекты, – считает Р.Фрицбергс. Уже традиционно так называемый бюджет инвестиций Лиепайская дума утверждает в феврале. Это запланировано и в нынешнем году. В настоящее время оценивается, сколько именно денег можно будет выделить на инвестиции.

В последние дни прошлого года государство перечислило в бюджет города доходы с подоходного налога с населения, вместе с тем эти доходы выполнены в соответствии с планом на 100 процентов, – сказал Р.Фрицбергс. В 2016 году план по подоходному налогу с населения составлял 35,2 миллиона евро. В то же время план доходов по налогу на недвижимость – 4,28 миллиона евро – был перевыполнен на 400 тысяч евро. Этот налог администрирует самоуправление.