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Выпускники готовятся работать летом

Ключевые слова выпускной | школьники

В субботу на улицах Лиепаи было много счастливых людей с цветами в руках, потому что во многих местах праздновали школьные выпускные.

Хотя у каждого 9-го класса выпускной проводился отдельно, актовый зал в Лиепайской государственной 1-й гимназии был маловат, чтобы в субботу там могли уместиться все взрослые и маленькие поздравители, многим пришлось ждать снаружи.

Интересно, что выпускники 9-го класса на вопрос, что будут делать летом, даже не спешили отвечать, что наконец-то отдохнут или постараются забыть экзамены. "Буду работать в бюро у сестры", – сказала Элина. Девушка осенью продолжит учебу там же, в государственной гимназии, к тому же она конкретно знает, чем будет заниматься впредь – будет адвокатом.

Одноклассники Кристер и Эмил после выпускного признали, что чувствуют себя очень хорошо. Юноши тоже сразу сказали, что летом нужно будет работать. Кристеру работа уже известна, она будет связана с электричеством, в свою очередь, Эмил еще не знает, где будет работать. Выпускники рассказали, что обязательно нужно будет отдохнуть от учебы. Кристер будет учиться в государственной гимназии, а Эмил решил поступать в Лиепайский техникум, но еще подумает на какую специальность.

"Все волнение было дома, а теперь чувствую себя спокойно и очень рада", – сказала Гита Иесалниеце, мама выпускницы Роберты. В семье у них уже третий выпускник, поэтому уже привыкли. Роберта в сентябре продолжит учебу в гимназии. "Что же мама может хотеть и пожелать своему ребенку – только всего наилучшего. Чтобы было лучше, чем у родителей. Конечно, банально, но нужно здоровье, тогда и все остальное будет", – сказала Гита.

В этом году в Лиепае 9-й класс окончили более 700 учащихся, 12-й класс – более 400. На выпускные балы в конце недели собрались выпускники, учителя, родители выпускников, родственники и их друзья, а также во многих местах краев.

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