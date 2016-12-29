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Выпускной прошел, продолжается прием

Ключевые слова техникум | образование

В Лиепайском государственном техникуме конец года – деятельная пора. Прошел последний выпускной этого года, продолжается прием новых учащихся. По специальности повара программы обучения "Молодежные гарантии" документ о профессиональном образовании получили восемь молодых специалистов, успешно сдавших квалификационные экзамены и защитившие квалификационную практику.

Напутственные слова выпускникам сказал директор техникума А.Рупертс: "Ваш трудовой путь начинается в момент, когда природа поворачивает к свету. Желаю каждому найти свой свет и удачу!"

По программам проекта "Молодежные гарантии" молодые люди могут учиться после получения всеобщего среднего образования и в течение года или полутора лет получить квалификацию. Сейчас в техникуме ведется зимний прием на освоение профессий автомеханика и специалиста по обслуживанию клиентов. Методист по образованию техникума Айгия Краукле побуждает юношей и девушек учиться по программе "Молодежные гарантии", указывая на преимущества: "Мы платим ежемесячную стипендию. По окончании учебы каждый получает конечный платеж в размере от 300 до 400 евро. Оплачиваются также дорожные расходы, предусмотрены компенсация за жилье и страхование".

В Лиепайском государственном техникуме на зимний прием по программе "Молодежные гарантии" можно записаться до 6 января

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