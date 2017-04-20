Остановленная женщина-водитель мчалась по шоссе Лиепая – Клайпеда в сторону нашего города со скоростью 115 км/ч. И таких любителей скорости немало. На всех любителей превышать скорость составлен протокол об административном правонарушении.

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Продолжавшийся сутки марафон контроля скорости, который начался вчера утром, завершился сегодня в 6 часов утра. Лон одновременно проходил в большей части Евросоюза, в том числе Латвии. Страны-участницы ЕС вот уже третий год принимают участие в 24-часовом марафоне контроля скорости, в ходе которого дорожные полицейские особо интенсивно контролируют соблюдение разрешенной скорости езды.

Во время марафона контроля скорости также в Лиепае и ее окрестности, и на территории, всей страны уделялось усиленное внимание нарушителям разрешенной скорости езды. Больше всего нарушителей скорости были уличены рано утром, когда автоводители спешили на работу, а также вечером, когда они возвращались домой. Результаты марафона контроля скорости государственная полиция подытожит сегодня.

В прошлом году во время марафона контроля скорости на территории всей Латвии были проверены 2116 водителей транспортных средств, из которых одной трети, или на 709 водителя за превышение разрешенной скорости езды составлены протоколы об административном правонарушении.

Но цель акции не состоит лишь в том, чтобы уличать нарушителей и наказывать их, но и проводить мероприятия превентивного характера.

В рамках кампании государственная полиция также проводит творческое мероприятие для детей. Его цель – заставить малышей задуматься над вопросами, связанными со скоростью, ее соблюдением, и уже в раннем детстве побудить их задуматься о значении безопасной скорости в дорожном движении. Из предлагаемых слов – "скорость, дорога, движение, участник движения, дорожный знак, полицейский, движение, автомашина, велосипед, перекресток" – участникам мероприятия нужно было выбрать по крайней мере три слова, которые изобразить на рисунке. Рисунки можно представить с 19 по 28 апреля. Затем все представленные работы будут опубликованы на домашней странице государственной полиции, а также на официальной странице полиции: www.facebook.com.