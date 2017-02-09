Загорелась лампа, эвакуировали детей

Вчера утром пожарные получили вызов на ул.Э.Вейденбаума – в дошкольном образовательном заведении сработала сигнализация пожарной безопасности.
Представительница Государственной пожарно-спасательной службы Анете Страздиня рассказала, что, прибыв на место происшествия, спасатели констатировали, что загорелась лампа на потолке, от чего в детсаду возникло задымление. Еще до прибытия ГПСС из здания уже были эвакуированы 37 человек – 30 детей и 7 взрослых.
Пожарные-спасатели отсоединили лампу на потолке и проветрили помещение детсада, – поведала А.Страздиня.
Представительница ГПСС подчеркнула, что персонал детсада поступил соответственно плану действий – услышав сигнал тревоги, дети немедленно были эвакуированы, а также объект отключен от электричества.
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