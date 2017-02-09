Загорелась лампа, эвакуировали детей

Ключевые слова сигнализация | пожар | детсад

Вчера утром пожарные получили вызов на ул.Э.Вейденбаума – в дошкольном образовательном заведении сработала сигнализация пожарной безопасности.

Представительница Государственной пожарно-спасательной службы Анете Страздиня рассказала, что, прибыв на место происшествия, спасатели констатировали, что загорелась лампа на потолке, от чего в детсаду возникло задымление. Еще до прибытия ГПСС из здания уже были эвакуированы 37 человек – 30 детей и 7 взрослых.

Пожарные-спасатели отсоединили лампу на потолке и проветрили помещение детсада, – поведала А.Страздиня.

Представительница ГПСС подчеркнула, что персонал детсада поступил соответственно плану действий – услышав сигнал тревоги, дети немедленно были эвакуированы, а также объект отключен от электричества.