Здание школы будущего в видении молодых

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В зале начальной школы центра на ул.Тома, 19 собрались представители управления образования и учащиеся Лиепайского училища музыки, искусства и дизайна вместе с преподавателем Гундаром Верпе. Молодые специалисты по дизайну интерьера и архитектуре ознакомили присутствовавших со своими дипломными работами, главной задачей которых было создать и оборудовать учебные помещения для маленьких детей и новую пристройку.

Начальник управления образования Кристине Ниедре-Латхере обрисовала присутствовавшим сотрудничество, которое вот уже два года складывается с учебным заведением будущих художников, архитекторов и интерьеристов: "Одним из краеугольных камней договора о сотрудничестве является вовлечение учащихся в разработку актуальных для нас проектов. Еще в прошлом году мы предложили работать над проектами реновации нашей школы. Было создано решение дизайна внутренних помещений для двух школ. В этом году мы выразили второе предложение – спроектировать новую пристройку к начальной школе центра. Реализовав идею о пристройке к школьному зданию на ул.Тома, было бы создано одно фундаментальное учебное заведение, освободив помещения на ул.К.Улиха, где сейчас находится начальная школа". Преподаватель Гундар Верпе оценил, что такая модель сотрудничества – очень хорошая возможность для будущих специалистов поработать практически.

"Предложения были интересными, многие вещи достойны размышлений, – после презентации дипломных работ признала руководитель проектов управления образования Илзе Цебере. – Далее ознакомим с идеями самоуправление, чтобы поставить вопрос о привлечении финансирования к проектированию пристройки к школьному зданию".