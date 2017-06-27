Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Вторник, 27. июня

+15°C
Ветер: R 11.0 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Malvis, Malvīne

Здание школы будущего в видении молодых

Ключевые слова образование

В зале начальной школы центра на ул.Тома, 19 собрались представители управления образования и учащиеся Лиепайского училища музыки, искусства и дизайна вместе с преподавателем Гундаром Верпе. Молодые специалисты по дизайну интерьера и архитектуре ознакомили присутствовавших со своими дипломными работами, главной задачей которых было создать и оборудовать учебные помещения для маленьких детей и новую пристройку.

Начальник управления образования Кристине Ниедре-Латхере обрисовала присутствовавшим сотрудничество, которое вот уже два года складывается с учебным заведением будущих художников, архитекторов и интерьеристов: "Одним из краеугольных камней договора о сотрудничестве является вовлечение учащихся в разработку актуальных для нас проектов. Еще в прошлом году мы предложили работать над проектами реновации нашей школы. Было создано решение дизайна внутренних помещений для двух школ. В этом году мы выразили второе предложение – спроектировать новую пристройку к начальной школе центра. Реализовав идею о пристройке к школьному зданию на ул.Тома, было бы создано одно фундаментальное учебное заведение, освободив помещения на ул.К.Улиха, где сейчас находится начальная школа". Преподаватель Гундар Верпе оценил, что такая модель сотрудничества – очень хорошая возможность для будущих специалистов поработать практически.

"Предложения были интересными, многие вещи достойны размышлений, – после презентации дипломных работ признала руководитель проектов управления образования Илзе Цебере. – Далее ознакомим с идеями самоуправление, чтобы поставить вопрос о привлечении финансирования к проектированию пристройки к школьному зданию".

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Общество

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!