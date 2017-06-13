Ключевые слова деревья

Лиепайчане до 18 июня могут высказать мнение о вырубке 34 деревьев на ул.Лиедага, 5, там, где запланировано строительство спортивной инфраструктуры.

На территории Лиепайской 2-й средней школы им.А.С.Пушкина предусмотрено строительство крытого теннисного холла, теннисных площадок снаружи и для разминок, пляжной волейбольной площадки, универсальной спортивной площадки и автостоянки. Об этом информирует представитель самоуправления Эвита Энгеле. Для реализации проекта предусмотрена вырубка 15 сосен, восьми ив, трех берез, трех кленов, двух облепих и по одной рябине, липе и вербе. Об этом решила комиссия по надзору за насаждениями. Еще предусмотрено там ликвидировать 11 деревьев, охват ствола которых не превышает 12 сантиметров, а также 18 фруктовых деревьев – вишни, яблони, груши. На вырубку этих 29 деревьев нет необходимости в получении разрешения самоуправления.

Жители могут высказать свое мнение, заполнив анкету в центре приема посетителей думы или на домашней странице самоуправления в Интернете. Там можно также ознакомиться с планом строительного проекта и таблицей подлежащих вырубке деревьев. Окончательное решение комиссия по надзору за насаждениями примет после обобщения результатов обсуждения.

Проект предусматривает заново посадить 10 декоративных яблонь и две горные сосны.