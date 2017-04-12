Журналы, фильм и другие проекты

Ключевые слова проекты

На конкурсе проектов содействия здоровью Лиепайское самоуправление в этом году поддержало 18 проектов на общую сумму 6209 евро. Хотя общее финансирование конкурса составляло 7000 евро, 4 проекта не получили поддержки самоуправления.

"Чтобы повысить качество проектов, оценочная комиссия установила количество очков, ниже которого финансирование не выделяется. Четыре проекта набрали менее 50 процентов от общего количества очков, поэтому финансирования не получили", – пояснила руководитель комиссии по оценке проектов, руководитель проектов Лиепайского управления образования Илзе Цебере. Кроме нее, в оценочную комиссию в этом году вошли также руководитель социальной службы Ивета Барткевич, юрист Лиепайской думы Паул Грабовский, председатель правления общества "Центр дебатов" Инета Дреже, депутат думы Атис Декснис и лектор Лиепайского филиала РУС Лига Эриксоне.

Проекты, с помощью которых будет оказываться содействие здоровью лиепайчан, были очень разными. Часть из них направлена на специфическую целевую аудиторию, например, проект зарегистрированного в Риге общества "Фонд для мам и пап" предусматривает создание бесплатного просветительного журнала для будущих и молодых родителей. "Эти журналы мы выделяем Лиепайской городской думе, которая по собственному усмотрению размещает их в местах, в которых встречается целевая аудитория журнала. Наше желание – чтобы журналы попали в больницу", – рассказала руководитель проектов общественных отношений mammamuntetiem.lv Марта Бормане. Первый журнал появится в Лиепае уже в июне, следующие – в сентябре, декабре и марте следующего года. Общество получило поддержку самоуправления в размере 540 евро, и в Лиепае каждый номер журнала будет доступен в количестве 225 экземпляров.

Другая часть проектов предназначалась для всех интересующихся. Проект "Лиепайское велолето – 2017" призывает каждого на протяжение всего лета вести учет проделанных на велосипеде километров, используя приложение "Endomondo", и набирать дополнительные очки, отмечаясь в определенных местах. Софинансирование проекта от самоуправления – 249 евро.

И представленный Международной ассоциацией полиции проект "Будь ярким – чувствуй себя в безопасности!" предназначен и для школьников, и для взрослых, – информирует вице-президент Курземского региона Латвийского общества Международной ассоциации полиции Вита Калоте. "В ходе проекта будет разработан обучающий видеофильм, чтобы показать, как можно быть заметным для других участников дорожного движения и как люди чаще всего подвергают себя опасности", – пояснила В.Калоте. Этот проект получил финансирование в размере 330 евро.

Так как израсходована не вся запланированная сумма, комиссия решила организовать второй тур конкурса на сумму софинансирования в размере 791 евро. И.Цебере рассказала, что конкурс второго тура, вероятнее всего, будет организован в конце мая и средства будут направлены на сферу "Содействие здоровью полости рта".

Со всеми проектами содействия здоровью, получившими финансирование, можно ознакомиться на домашней странице http://www.liepaja.lv/page/3657.