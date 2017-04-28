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На площадке возле 15-й средней школы им.О.Калпака создан первый этап полосы препятствий НАТО.

При поддержке Лиепайской думы и депутата 12-го Сейма Инесе Либини-Эгнере на первом этапе созданы испытания – канатная лестница, двойной барьер, сетка, болото и т.д. Хотя выполнена четвертая часть от запланированного строительства полосы, созданный этап дает новые возможности для военных занятий и для школьников, осваивающих учебную программу по основам обороны государства, и для яунсаргов. Открывая первый этап полосы препятствий НАТО, заместитель председателя Лиепайской думы по вопросам образования, культуры и спорта Вилнис Витковский подчеркнул значимость патриотического воспитания в масштабах города и страны.

В свою очередь, начальник управления образования Кристине Ниедре-Латхере выразила удовлетворение качеством технического исполнения полосы, подчеркнув, что создано место для высококачественных тренировочных занятий. Инструктор яунсаргов и преподаватель основ обороны государства, старший сержант 44-го пехотного батальона ополчения Варис Янсонс признал, что он искреннее рад за проделанную работу. Он подчеркнул, что полоса препятствий НАТО даст возможность молодежи развивать важные навыки и умения в рамках военных занятий. Строительство полосы препятствий НАТО возле 15-й средней школы закономерно, ведь здесь осуществляется учебная программа по основам обороны государства, а также в школе проводятся занятия 416-го отряда яунсаргов. Новую полову препятствий, а также проделанное в патриотическом воспитании молодежи одобрительно оценил министр обороны Раймонд Бергманис, который во время визита в Курземе посетил также Лиепайскую 15-ю среднюю школу им.О.Калпака.