Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Пятница, 28. апреля

+1°C
Ветер: A 3.0 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Gundega, Terēze

Зона препятствий НАТО испытана  (1)

Ключевые слова 15 школа | нато

На площадке возле 15-й средней школы им.О.Калпака создан первый этап полосы препятствий НАТО.

При поддержке Лиепайской думы и депутата 12-го Сейма Инесе Либини-Эгнере на первом этапе созданы испытания – канатная лестница, двойной барьер, сетка, болото и т.д. Хотя выполнена четвертая часть от запланированного строительства полосы, созданный этап дает новые возможности для военных занятий и для школьников, осваивающих учебную программу по основам обороны государства, и для яунсаргов. Открывая первый этап полосы препятствий НАТО, заместитель председателя Лиепайской думы по вопросам образования, культуры и спорта Вилнис Витковский подчеркнул значимость патриотического воспитания в масштабах города и страны.

В свою очередь, начальник управления образования Кристине Ниедре-Латхере выразила удовлетворение качеством технического исполнения полосы, подчеркнув, что создано место для высококачественных тренировочных занятий. Инструктор яунсаргов и преподаватель основ обороны государства, старший сержант 44-го пехотного батальона ополчения Варис Янсонс признал, что он искреннее рад за проделанную работу. Он подчеркнул, что полоса препятствий НАТО даст возможность молодежи развивать важные навыки и умения в рамках военных занятий. Строительство полосы препятствий НАТО возле 15-й средней школы закономерно, ведь здесь осуществляется учебная программа по основам обороны государства, а также в школе проводятся занятия 416-го отряда яунсаргов. Новую полову препятствий, а также проделанное в патриотическом воспитании молодежи одобрительно оценил министр обороны Раймонд Бергманис, который во время визита в Курземе посетил также Лиепайскую 15-ю среднюю школу им.О.Калпака. 

  • Комментарии (1)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Общество

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!