Автомобиль врезался в стену станции техосмотра

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По сообщению пресс-центра Курземского регионального управления полиции, в минувший четверг в Лиепае, на ул. Бривибас, на станции техосмотра произошел инцидент, в результате котoрого была повреждена стена здания.

Как отмечают в КРУП, 78-летний, управлявший Ford, после прохождения техосмотра выбрал неправильную скорость и интервал, в результате чего машина протаранила здание.

Авария обошлась без пострадавших, по факту ДТП оформлен протокол.