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Бутанса не удовлетворяет общение Хадаровича на русском  (2)

Ключевые слова хадарович юрий | латышский язык

Как рассказал порталу руководитель лиепайского отделения Национального объединения “Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” Артурс Бутанс, 10 мая он обратился в Центр Государственного Языка с официальным заявлением на вицэ-мэра Лиепаи Юрия Хадаровича, что тот в общении с людьми в социальных сетях использует русский язык.

В заявлении А.Бутанса сказано, что заместитель председателя Думы Юрий Хадарович в соцсети Facebook, на официальной странице, представляемой им партии “Liepāja kvadrātā” делает публикации и общается с людьми на русском языке.

 «Более того, 18 апреля этого года, Ю.Хадарович на официальной странице партии “Liepāja kvadrātā” в Facebook обратился к людям на русском языке, призывая задавать разные вопросы» - конкретизировал порталу А.Бутанс.

В заявлении Центру госязыка указана просьба проверить действия вицэ-мэра и действовать в соответствии с законодательством. Руководитель лиепайского отделения Нац. Объединения считает, что вицэ-мэр своими действиями не только нарушил закон о госязыке, но так же и подал угрожающий сигнал обществу: «Руководство города должно открыто сообщать обществу, что мы независимая и демократическая Европейская страна, но действия и пример вицэ-мэра напоминают лиепайчанам те времена, когда Латвия была несвободной и недемократической».

Центр госязыка обещал дать ответ Национальному Объединению в течение 30 дней, пояснил порталу А.Бутанс. В свою очередь на вопрос портала Юрию Хадаровичу, почему в социальной сети Facebook он общается и на русском языке, он пояснил следующее: «Общаюсь с людьми на том языке, на котором они ко мне обращаются. Если человек меня спрашивает на латышском, я отвечаю ему на латышском, если вопрос на русском, то и я отвечаю на русском».

И продолжил: «Если мой профиль в Facebook посмотреть более внимательно, там можно найти мою переписку с людьми и на французском, и на английском языках – это те языки, которыми я тоже свободно владею. Возможно, кому-то просто завидно, что я владею 5-тью языками, вот и сочиняют какие-то кляузы». 

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