Бутылкой шампанского – по голове

Ключевые слова удар | полиция | салют

1 января вскоре после полуночи в Лиепае на площади Рожу одна 28-летняя женщина получила удар по голове брошенной в воздух бутылкой из-под шампанского. Пострадавшую доставили в больницу, где у нее констатировали сотрясение мозга. Позже человек, бросивший в воздух бутылку, сам заявил в полицию о своем поступке. В свою очередь, во время салюта 11-летнему мальчику и 37-летней женщине в глаза попала пиротехническая сажа. Женщина доставлена в медицинское учреждение.

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