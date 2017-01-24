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Дело о беженце Гирсе отложено до осени  (1)

Ключевые слова суд | гирс илларион

Фото: LETA

Лиепайский суд вчера снова был вынужден отложить рассмотрение уголовного дела, в котором в разжигании национальной розни обвиняется лидер организации "Русская заря" Илларион Гирс. Причина – неявка обвиняемого на заседание суда.

Гирс в настоящее время пребывает в России, где ему до 29 июля предоставлен статус беженца. Сам он утверждает, что в соседнюю страну был вынужден переселиться, поскольку в Латвии подвергался политическому преследованию.

Лиепайский суд он в электронном письме просил организовать судебный процесс в режиме видеоконференции. Суд вчера решил в рамках правовой помощи просить Российскую Федерацию обеспечить участие Гирса в заседании суда в режиме видеоконференции и рассмотрение дела отложиться на 17 октября. 

В основу обвинения Гирса легли его высказывания, которые он 18 ноября 2014 года опубликовал в Интернете. За это грозит лишение свободы сроком даже до 5 лет. 

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