Детей напугал заснувший бомж в туалете

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Во вторник во второй половине дня в Лиепайском ледовом холле один мальчик после тренировки пошел в туалет, где пережил основательный испуг, услышав громкий храп и увидев на полу заснувшего мужчину пугающего вида.

Возмущение газете выразила мама мальчика, которая, как и другие мамы юных спортсменов, хотела выяснить, почему бомжам разрешено заходить в общественное заведение и насколько безопасно могут чувствовать себя дети, которые здесь тренируются.

Представитель полиции самоуправления Инета Микуте газете "Курземес вардс" подтвердила, что во вторник патруль работников полиции из ледового холла в вытрезвитель доставил мужчину, который не мог передвигаться собственными силами. "В холодное время года таких случаев немало, когда люди без определенного места жительства, к тому же в состоянии алкогольного опьянения стараются проникнуть в любое общественное здание и там согреться", – признала И.Микуте. Она указала, что нет такого закона – не пускать какого-либо человека в общественное здание, если только он не находится в состоянии, оскорбляющем человеческое достоинство.

"Такой случай в ледовом холле, кажется, произошел впервые, но в Лиепайском олимпийском центре, как и в других общественных зданиях, как супермаркет, здание вокзала и др., это не новость, что в зимнее время туда стараются проникнуть и согреться люди без определенного места жительства. Общественное здание доступно любому члену общества, так же тем, кого жизнь обделила, есть право войти в фойе или посетить общественный туалет, – указал заместитель директора Лиепайского олимпийского центра Райво Шпак. – Кто скажет, кому разрешено войти, а кому нет? Мы на себя такую ответственность не берем, разумеется, если человек в неадекватном состоянии, просим его выйти из здания. Но этой проблемы мы не избежим, к сожалению, с каждым годом она возрастает. Проблему надо рассматривать в целом, как она возникает в обществе, и решение надо искать на государственном уровне".