Ключевые слова пропал | полиция просит помочь

В Лиепае вторые сутки продолжаются поиски пропавшего пятилетнего Ивана Берладина, сообщила представитель Госполиции Мадара Шершнева. Поиски ведутся в разных районах Лиепаи. В них участвуют полицейские, земессарги, военнослужащие и добровольцы, разделившиеся на группы. В городе распространяются листовки с фотографией мальчика, полиция призывает водителей общественного транспорта обращать внимание на едущих в транспорте детей, а горожан — на детские площадки, магазины и другие места, где находятся дети. Людей, работающих на закрытых территориях, и охранников просят обследовать свои объекты.

В понедельник в 20.40 полиция вновь призвала присоединиться к поискам ребенка добровольцев, которых ждут в Лиепае на ул. Виршу, 9/11, где стоит полицейский микроавтобус. Там осуществляется координация дальнейших поисков.

Добровольцев просят одеться соответствующим образом, взять с собой термос с горячим чаем, воду. Людей, которые не могут участвовать в поисках, но хотят содействовать, призывают помогать другим способом — например, приготовить бутерброды, чай и воду для тех, кто присоединяется к поисковым группам.

Кроме того, полиция разместила в facebook плакат с фото мальчика и информацией о нем, чтобы его можно было распечатать для опознания ребенка, а также распространять далее в соцсетях.

Рост Ивана — 120 см, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была красная майка с изображением героя мультфильма "Молния Маквин", синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик разговаривает по-русски.

В понедельник в распоряжении полиции появилась информация о том, что, возможно, у мальчика под глазом синяк. Ивану всего пять лет, но он очень самостоятельный ребенок и часто использует общественный транспорт.

Также отдел Госполиции, координирующий поиски 5-летнего мальчика, сегодня утром призвал добровольческую организацию Bezvests.lv принять участие в поисках ребенка. "Волонтеры планируют выехать в Лиепаю на поиски ребенка — сбор в 19:00 по адресу Павилостас, 1 — возле дома, из которого маленький Ваня пропал. Искать планируем и днем и ночью — до победного конца, пока не найдем ребенка", — сообщила представитель Bezvests.lv Светлана Гинтере. По ее словам, до сих пор Bezvests.lv не подключался к поискам, поскольку поступающая информация была противоречивой, родители пропавшего ребенка к добровольцам не обращались, не было контакта и с полицией. Более подробная информация на странице организации в Facebook.

Как сообщалось, заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила в воскресенье около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8.30 вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал.

В воскресенье около 18.00 Ивана видели в Тосмаре, возле спортивной площадки. Не исключено, что ребенок все еще находится в этом районе, но полиция просит быть бдительными всех лиепайчан, потому что точное местонахождение ребенка все еще не известно.

Всех, у кого есть какая-либо информация об Иване, просят звонить по телефону 110.