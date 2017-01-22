Ключевые слова баата

20 января во второй половине дня в т/ц "Баата" по неизвестным причинам выпали два стекла фасада, – газете "Курземес вардс" подтвердила руководитель центра Байба Индриксоне.

"В результате происшествия вред здоровью и безопасности людей не был причинен, несущественные повреждения нанесены трем автомашинам", – сказала Б.Индриксоне. Она добавила также, что незамедлительно было установлено ограждение в потенциально опасных местах, чтобы предотвратить нанесение какого-либо вреда людям и машинам. Вход в торговый центр нынче находится со стороны двора. "Мы связались с несколькими экспертами, которые обследуют фасад, чтобы определить причину выпадения стекол. Как только будет идентифицирована причина, почему это произошло, мы выполним все необходимые действия, чтобы как можно скорее ее устранить", – поведала Б.Индриксоне.

Выпали два стекла, – подтвердил главный стройинженер Лиепайской стройуправы Юрий Стрижнев, который сам прибыл на место происшествия. По сказанному инженером, причины у этого случая могут быть разные – возможно, дело в самом креплении, или же в самом материале стекла. Однако он заверил, что застеклянный фасад не является несущей стеной здания, вместе с тем, случившееся не свидетельствует, что под угрозой находятся конструкции здания.

Фасад здания огражден только условно, – в конце недели заметила корреспондент "Курземес вардс". Красно-белые ленты протянуты на пути автомашин, вместе с тем, возле стеклянного фасада нет ни одного транспортного средства. Предупреждающие ленты натянуты также у главного входа. Но это не препятствует людям идти вдоль фасада, и многие так и делают.

Подобных случаев прежде не бывало, – сказала Б.Индриксоне. И хотя у фасада здания со стороны ул.Вайнедес тоже не хватает двух стекол, по словам руководителя торгового центра, они выпали не сами, а были разбиты, когда в них бросили камнем.

Торговый центр был сдан в эксплуатацию в 2009 году. Здание принадлежит ООО "Хипониа", в настоящее время эксплуатационником здания является ООО "CBRE", – сказала представительница фирмы "Хипониа" Санта Блума.