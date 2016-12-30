Ключевые слова рими | тревога | гпсс

30 декабря в 11:11 снова сработали сигналы тревоги в торговом центре "Остмала". Из здания были эвакуированы посетители и работники. В целом было эвакуировано около 250 человек.

Как отметили на месте происшествия спасатели, причиной срабатывания сигнализации тревоги скорее всего была техническая причина или человеческий фактор, например кто-то мог курить в помещениях. Вместе с тем, около 12 часов сотрудники оперативных служб уехали, и в здание снова пустили людей.

Но около пол 5 вечера снова сработали сигналы тревоги, и снова на место прибыли оперативные службы и были эвакуированы люди. Но и на этот раз серьезных причин не было выявлено и людей снова пустили в торговый центр.

Как порталу после третьего срабатывания сирен тревоги сообщила представительница ГПСС Анете Страздиня, была обнаружена причина срабатывания сигнала тревоги. А именно, во время обследования пожарными помещений не было констатировано следов возгорания, но были обнаружены трещины в несущих стенах здания.

Несмотря на обнаруженные трещины, здание торгового центра вcе-таки было открыто для посетителей уже в пятницу вечером.