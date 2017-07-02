Ключевые слова пропал | полиция просит помочь

В Лиепае всю ночь продолжались поиски пропавшего пятилетнего мальчика, пока ребенка найти не удалось, сообщает пресс-служба Государственной полиции.

В понедельник, 3 июля, в распоряжении полиции появилась информация о том, что, возможно, у мальчика под глазом синяк. Также стал известен точный рост ребенка - 120 см. Несмотря на то что Ивану всего пять лет, он очень самостоятельный ребенок и часто использует общественный транспорт.

Всех добровольцев, которые хотят помочь в поисках Ивана, полиция призывает обращаться в Лиепайский участок полиции по адресу улица Бариню 3, k-5. У входа добровольцев встретит дежурный, который выдаст листовки с фотографией пропавшего мальчика.

Также отдел Госполиции, координирующий поиски 5-летнего мальчика Ивана, сегодня утром 3 июля призвал добровольческую организацию bezvests.lv принять участие в поисках ребенка. "Волонтеры нашей организации сразу же откликнулись на просьбу Госполиции и сегодня планируют выехать в Лиепаю на поиски ребенка - сбор в 19:00 по адресу Павилостас, 1 - возле дома, из которого маленький Ваня пропал. Искать планируем и днем и ночью - до победного конца, пока не найдем ребенка, - сообщила представитель bezvests.lv Светлана Гинтере.

По ее словам, до сих пор Bezvests.lv не подключался к поискам, поскольку поступающая информация была противоречивой, родители пропавшего ребенка к добровольцам не обращались, не было контакта и с полицией. Более подробная информация на странице организации в Facebook.

В поисках участвуют полицейские, земессарги, военнослужащие и добровольцы. В городе распространяются листовки с фотографией мальчика, полиция призывает водителей общественного транспорта обращать внимание на едущих в транспорте детей.

Заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила вчера около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8.30 вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал.

Рост Ивана составляет 120 см, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была красная майка с изображением героя мультфильма "Молния Маквин", синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик разговаривает по-русски.

В распоряжении полиции имеется информация о том, что в субботу около 10 часов похожего мальчика видели на автобусной остановке, и есть вероятность, что ребенок находится где-то в центре города.

Государственная полиция просит горожан обращать внимание на детские площадки, магазины и другие места, где находятся дети.

Около 18.00 Ивана видели в Тосмаре, возле спортивной площадки. Не исключено, что ребенок все еще находится в этом районе, но полиция просит быть бдительными всех лиепайчан, потому что точное местонахождение ребенка все еще не известно.

Всех, у кого есть какая-либо информация об Иване, просят звонить по телефону 110.