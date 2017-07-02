Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Понедельник, 3. июля

+14°C
Ветер: R 9.6 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Benita, Everita, Sulamīte, Verita

Дополнено – Продолжаются поиски пропавшего в Лиепае мальчика  (41)

Ключевые слова пропал | полиция просит помочь

В Лиепае всю ночь продолжались поиски пропавшего пятилетнего мальчика, пока ребенка найти не удалось, сообщает пресс-служба Государственной полиции.

В понедельник, 3 июля, в распоряжении полиции появилась информация о том, что, возможно, у мальчика под глазом синяк. Также стал известен точный рост ребенка - 120 см. Несмотря на то что Ивану всего пять лет, он очень самостоятельный ребенок и часто использует общественный транспорт.

Всех добровольцев, которые хотят помочь в поисках Ивана, полиция призывает обращаться в Лиепайский участок полиции по адресу улица Бариню 3, k-5. У входа добровольцев встретит дежурный, который выдаст листовки с фотографией пропавшего мальчика.

Также отдел Госполиции, координирующий поиски 5-летнего мальчика Ивана, сегодня утром 3 июля призвал добровольческую организацию bezvests.lv принять участие в поисках ребенка. "Волонтеры нашей организации сразу же откликнулись на просьбу Госполиции и сегодня планируют выехать в Лиепаю на поиски ребенка - сбор в 19:00 по адресу Павилостас, 1 - возле дома, из которого маленький Ваня пропал. Искать планируем и днем и ночью - до победного конца, пока не найдем ребенка, - сообщила представитель bezvests.lv Светлана Гинтере.

По ее словам, до сих пор Bezvests.lv не подключался к поискам, поскольку поступающая информация была противоречивой, родители пропавшего ребенка к добровольцам не обращались, не было контакта и с полицией. Более подробная информация на странице организации в Facebook.

В поисках участвуют полицейские, земессарги, военнослужащие и добровольцы. В городе распространяются листовки с фотографией мальчика, полиция призывает водителей общественного транспорта обращать внимание на едущих в транспорте детей.

Заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила вчера около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8.30 вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал.

Рост Ивана составляет 120 см, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была красная майка с изображением героя мультфильма "Молния Маквин", синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик разговаривает по-русски.

В распоряжении полиции имеется информация о том, что в субботу около 10 часов похожего мальчика видели на автобусной остановке, и есть вероятность, что ребенок находится где-то в центре города.

Государственная полиция просит горожан обращать внимание на детские площадки, магазины и другие места, где находятся дети.

Около 18.00 Ивана видели в Тосмаре, возле спортивной площадки. Не исключено, что ребенок все еще находится в этом районе, но полиция просит быть бдительными всех лиепайчан, потому что точное местонахождение ребенка все еще не известно.

Всех, у кого есть какая-либо информация об Иване, просят звонить по телефону 110.

  • Комментарии (41)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Происшествия

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!