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Дополнено – Спасли упавшего в канал мужчину  (26)

Ключевые слова канал

Как проинформировала старший специалист отдела превенции и информирования общества Государственной пожарно-спасательной службы Анете Страздиня, вызов на ул.Кугиниеку, где в канал упал мужчина, был получен около 16.35. Пожарные-спасатели, используя спасательную доску и веревку, примерно 60-летнего мужчину доставили на берег и передали медикам.

Очевидец произошедшего, сидящий на берегу канала рыболов, поведал, что упавший в канал мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он там же неподалеку вместе с компанией друзей распивал спиртные напитки, и в какой-то момент упал в канал.

Когда мужчину вытащили из воды, он был сильно продрогшим.

Специалист по общественным отношениям Лиепайской региональной больницы Индра Грасе подтвердила, что мужчина с гипотермией (переохлаждением тела) помещен в стационар и в настоящее время находится под присмотром медиков. "Его состояние здоровья характеризуется как стабильное", – указала И.Грасе.

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