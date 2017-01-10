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В понедельник примерно в 16.30 в Каздангской волости Айзпутского края на автодороге Скрунда – Айзпуте произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого жизни лишился двухлетний мальчик.

В результате аварии столкнулись автомашины "Форд", за рулем которой находилась 39-летняя женщина, и "Пежо", которым управляла 29-летняя женщина. В ДТП пострадали обе женщины-водители, которые были доставлены с травмами в медицинское учреждение. В аварии погиб двухлетний мальчик, пассажир автомашины "Пежо". В настоящее время в связи с произошедшим начат уголовный процесс и выясняются причины аварии.

Одна из версий – дороги в понедельник вечером были очень скользкие, поэтому одну из автомашин занесло.

"Да, в тот вечер было очень скользко, поскольку шел дождь, падал мокрый снег, и все сразу замерзало, – ситуацию охарактеризовал председатель Айзпутской краевой думы Айвар Шилис. – Дороги перед этим были посыпаны, все было хорошо. Но именно под вечер условия резко ухудшились и посыпание не помогло. Произошедшее является трагедией, но я не могу судить, кто виноват – скользкие условия, несоответствующая скорость или что-то другое. Знаю лишь, что при таких погодных условиях желательно, чтобы водитель вышел из автомашины, чтобы убедиться в состоянии, в котором находится дорога, а также при езде слегка притормозить, чтобы это почувствовать. О людях, которые пострадали в результате аварии, в его распоряжении пока нет конкретной информации, известно только, что одна машина из Циравского региона, о другой сведений нет.

"По имеющейся в распоряжении полиции информации, не получены неопровержимые доказательства вины одного из водителей транспортных средств, – ситуацию в связи с трагической аварией под Айзпуте пояснил начальник отдела патрульной полиции бюро полиции порядка Курземского регионального управления государственной полиции Марек Витолс. – Обстоятельства произошедшего в Айзпутском крае ДТП все еще выясняются. Известно, что после аварии жещина-водитель автомашины "Форд Транзит" немедленно оказала первую медицинскую помощь пострадавшему в другой автомашине ребенку. К сожалению, по прибытии работников службы неотложной медицинской помощи спасти ребенка не удалось, поскольку полученные им травмы были слишком тяжелые".

"В качестве одной из причин получения травм ребенком все еще рассматривается неправильное использование детского сидения, его закрепление не соответствовало указаниям производителя, – отметил М.Витолс. – Государственная полиция напоминает о необходимости использования детских сидений, а также указывает, что строго следует придерживаться инструкции правильного использования сидений, поскольку лишь в таком случае в момент столкновения обеспечивается функция безопасности, уменьшая возможность травмирования ребенка и предотвращая трагический исход".