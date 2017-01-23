Ключевые слова убийство

"Зачем убивать почти 80-летнюю женщину?" – такой вопрос задает себе не один лиепайчанин. Уважаемая всеми в окрестности ул.Бариню дворник Мирдза была обнаружена мертвой в субботу утром недалеко от своего местожительства.

В субботу в 9.50 во дворе одного дома на ул.Бариню обнаружена мертвой 79-летняя женщина, у которой констатированы признаки насильственной смерти – раны от нанесенных ударов, – информировала представительница государственной полиции Мадара Шершнева.

В полиции начат уголовный процесс по статье 125 части 3 Уголовного закона – причинение умышленных тяжких телесных повреждений, которые по неосторожности виновного явились причиной смерти потерпевшего. В интересах расследования более подробная информация не разглашается.

"Да, убили нашу дворничиху Мирдзу", – корреспонденту "Курземес вардс" поведала встреченная на ул.Бариню, недалеко от магазина "top!", женщина.

Мирдза жила в одном доме с ней на ул.Базницас – на расстоянии нескольких десятков метров от места, где дворника лишили жизни. Как сказала соседка, ее мертвой обнаружили в небольшой щели между забором и зданием №21 на ул.Бариню.

"Дворник проживала одна, детей у нее, наверное, не было. Она была очень трудолюбивой и аккуратной. Уже с раннего утра убирала территорию, а когда выпадал снег, выходила на очистку даже три раза в день", – поведала жительница окрестности. Хотя Мирдзе поздно осенью исполнилось бы уже 80 лет, она была очень энергичной, и по характеру также язвительной – если кто-то ее словом обижал, не заставляла ждать ответа. "Могла даже огреть метлой", – сказала соседка погибшей. Она допустила, что у дворника в то роковое утро возник конфликт с молодежью, которая, вероятно, шла домой после развлечения в находящемся неподалеку ночном клубе "Биг-7", или же женщину сбила машина, и, чтобы замести следы, мертвое тело затащили в щель возле электрораспределительного щита. В свою очередь, другая женщина, которая там же неподалеку работает, допустила, что в преступлении, возможно, виноваты пьяницы, поскольку недалеко находится "точка", где торгуют самогоном и нередко в ближайших дворах они собираются по пять-шесть человек. "Полиция об этой "точке" уже давно знает", – сказала женщина.