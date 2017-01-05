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ДТП на скользкой дороге

Ключевые слова дтп | авария

По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции (КРУП), ранним утром 4 января на дороге Гробиня — Барта — Руцава произошла авария, в результате которой две машины получили повреждения.

Как отмечают в КРУП, Nissan Almera, управляемый женщиной 1991 г.р., по скользкой дороге выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen Golf, которым управлял мужчина 1968 г.р. К счастью, авария обошлась без пострадавших.

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