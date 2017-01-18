Фура съехала в кювет

По сообщению пресс-центра Курземского регионального управления полиции (КРУП), 17 января в Гробиньском крае, на дороге Ница — Отаньки — Гробиня в кювет съехал грузовик DAF XF с полуприцепом.
Как отмечают КРУП, причиной ДТП стала неправильно выбранная скорость. К счастью, водитель (1954 г.р.) в аварии не пострадал.
По факту аварии оформлен протокол.
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