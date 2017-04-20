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Гонитель отпущен на свободу  (2)

Ключевые слова суд | насилие

Фото: Иллюстративное фото

Курземский окружной суд вчера в зале суда освободил из-под стражи Яниса Жукаускаса, который одной женщине не только сломал челюсть, но и пригрозил после выхода из тюрьмы перерезать ей глотку.

Газета "Курземес вардс" уже писала, что 39-летний Янис Жукаускас обвинялся по нескольким статьям Уголовного закона – за нанесение телесных повреждений средней тяжести одной женщине, охаивании ее, помещая в Интернете оскорбляющие личность пострадавшей данные,  и угрозе совершить убийство или нанести тяжкие телесные повреждения.

С пострадавшей женщиной Я.Жукаускас ранее познакомился в Интернете, и оба они в течение года поддерживали между собой отношения. Впоследствии женщина по разным причинам хотела их прервать, но обвиняемый стал ее преследовать. В конце 2015 года, встретившись в клубе, Я.Жукаускас хотел выяснить отношения с бывшей возлюбленной, пригласил ее на беседу и ударил. После этого инцидента женщине длительное время пришлось лечить сломанную челюсть. И после того, как женщина выздоровела, обвиняемый выслеживал ее дома и на работе, фотографировал и помещал оскорбляющие ее честь и ее мужа сведения на сайтах.

В Лиепайском суде обвиняемый, предъявляемое ему обвинение признал частично и утверждал, что противоправные действия совершал, побуждаемый чувствами любви. Впоследствии, когда женщина написала жалобу в полицию, и началось расследование, мужчина хотел заключить мировую, но пострадавшая не согласилась. После такого поворота событий в беседе с работницами пробационной службы, которые вели надзор над мужчиной в связи с другим приговором суда, подсудимый сказал, что даже тогда, если его приговорят к реальному тюремному заключению, после выхода из тюрьмы он перережет пострадавшей глотку. Работницы пробационной службы в суде показали, что, возможно, это были эмоциональные и непродуманные, но недопустимые высказывания. Пострадавшая высказанную ей угрозу восприняла как реальную угрозу ее безопасности.

В январе этого года Лиепайский суд приговорил Я.Жукаускаса к лишению свободы сроком на один год и один месяц, но к этому было добавлено еще неотбытое наказание. Вместе с тем, согласно приговору Лиепайского суда, мужчине в неволе пришлось бы провести 5 лет, 10 месяцев и 29 дней.

Я.Жукаускас с этим не согласился и обжаловал приговор в Курземском окружном суде. Окружной суд, рассматривая дело в апелляционной инстанции, вчера решил приговор Лиепайского суда от 6 января 2017 года отменить полностью и направить уголовное дело для повторного рассмотрения в суд первой инстанции, – поведала помощник судьи Курземского окружного суда Байба Андерсоне.

Примененную к подсудимому в уголовном процессе меру пресечения – арест – окружной суд сменил на запрет выезда из страны и передачу под контроль полиции. Я.Жукаускас освобожден из-под заключения немедленно. Полное решение суда будет доступно 3 мая, в котором будут указаны мотивы такого приговора суда, – пояснила помощник судьи.

Когда ее спросили о том, не может ли Я.Жукаускас, оказавшись на свободе, подвергнуть угрозе бывшую подругу, Б.Андерсоне указала, что в связи с обязанностями подсудимого, связанными с его нахождением под контролем полиции, ему запрещено встречаться с пострадавшим лицом. 

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