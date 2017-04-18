Ключевые слова пожар

В воскресенье двое пострадавших было и в пожаре в Лиепае, где в двухэтажном доме на ул. Турайдас горели предметы быта. Пожарные спасли из дома четверых человек и собаку. Двое спасенных переданы под опеку медиков.

Автор: LETA

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